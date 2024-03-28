Trabzon\'da göçükte hayatını kaybeden işçi toprağa verildi

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Trabzon'un Hayrat ilçesinde dün içme suyu isale hattı çalışması sırasında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 3 işçiden biri olan Mehmet Sultan Allahverdi toprağa verildiği.

Olay, dün öğle saatlerinde Trabzon'un Hayrat ilçesi Balaban Mahallesi'nde meydana geldi. İller Bankası'nın yaptığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (TİSKİ) içme suyu ana isale hattında meydana gelen arıza nedeniyle başlatılan hat döşeme çalışmasında kaynak yapan taşeron firma çalışanı işçilerin üzerine yamaçtan toprak geldi. Toprak altında kalarak hayatını kaybeden 3 işçinin biri olan 4 çocuk babası Mehmet Sultan Allahverdi'nin cenazesi memleketi Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Kalecik Köyü'ne getirildi. Allahverdi'nin cenaze namazı ikindi namazının ardından Kalecik Köyü Merkez Camii'nde ağabeyi Mehmet Selim Allahverdi tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Allahverdi, aile kabristanlığına defnedildi. Allahverdi'nin cenaze namazına, İyidere Kaymakamı Erol Gürsoy, Hayrat Kaymakamı Davut Elmastaş, Trabzon Müftüsü Selami Aydın, aile yakınları ve vatandaşlar katıldı. - RİZE