Trabzon\'da İnşaat İşçisi Elektrik Çarpmasıyla Öldü

Trabzon'un Araklı ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir inşaat işçisi elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezindeki bir inşaatta çalışan Ferhat Uzun (30) İsimli işçi elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan işçinin, binanın temeli için açılan su kuyusuna düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TRABZON