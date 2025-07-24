Trabzon\'da Kaybolan Adamı Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Trabzon'un Araklı ilçesinde 2 gün önce kaybolan Metin Uzun isimli kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Araklı ilçesinin Yeşilçe mahallesinde yaşayan Metin Uzun (65), önceki gün gezmek için evinden çıkarak geri dönmedi. Çocuklarının durumu fark etmesiyle durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgede polis, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Metin Uzun'u arama çalışmaları sarp arazide sürdürülüyor. - TRABZON