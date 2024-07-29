Trabzon'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika
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Trabzon'da Otomobil Alev Aldı

Trabzon\'da Otomobil Alev Aldı

Trabzon'un Sürmene ilçesinde seyir halinde olan bir otomobil alev alarak yandı. Olay anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Sürücü aracını yol kenarına çekerek yardım istedi ancak araç kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 15:45
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Trabzon'un Sürmene ilçesinde bir otomobil seyir halindeyken alev alarak yandı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, H.G. yönetimindeki 06 PKU 72 plakalı otomobilden Trabzon'dan Rize istikametine giderken motor bölümünden dumanlar çıkmaya başladı. Bu sırada sürücü H.G. Karadeniz Sahil Yolu'nun Sürmene ilçe geçişinde aracını yol kenarına çekerek yardım istedi. Araç alev alev yanmaya başlarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yanan araç kullanılamaz hale geldi. O anlar ise yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Otomobil Alev Aldı - Son Dakika

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