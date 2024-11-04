Trabzon'da Silahlı Cinayet Kamerada - Son Dakika
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Trabzon'da Silahlı Cinayet Kamerada

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, cinayet anı kamerada.

04.11.2024 21:32
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Trabzon'da silahlı kavgada cinayet anı kamerada

TRABZON - Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bugün yaşanan silahlı kavgada cinayet anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akçaabat ilçesindeki Darıca mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçede galericilik yapan Beytullah Komar (27), Mercedes Vito marka siyah minibüsü yol kenarına çekerek durdu. Bu sırada aracının yolcu koltuğundan inen bir kişi kendisi gibi araçtan inen Komar, yanına geldiği anda belinden çıkardığı silahla ateş etti. Beytullah Komar olay yerinde hayatını kaybederken, cinayet zanlısı şahıs olay yerinden ayrıldı. O anlar

çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme sürerken, olayın zanlısı şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Silahlı Cinayet Kamerada - Son Dakika

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