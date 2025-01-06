Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Trabzon\'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı

Trabzon'da sanayi sitesinde çıkan kavgada Adem Güler yaralandı, saldırgan E.D. yakalandı.

06.01.2025 16:09
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün sanayi sitesindeki bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Olay saat 14.00'da Sanayi Mahallesi İpekyolu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Güler'in (39) çalıştığı oto tamir iş yerine gelen E.D. (39) bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.D. üzerinde taşıdığı silahla ateş ederek Adem Güler'i bacağından ve kasığından yaraladı. Yaralanan Adem Güler çevredekilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, E.D. ise olay yerinden kaçtığı otomobili ile Çukurçayır mahallesinde silahı ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Silahlı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika

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