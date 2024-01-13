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Trabzon'da Suudi Arabistanlı Kadın Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tarafından 68 Bin 500 TL Dolandırıldı - Son Dakika
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Trabzon'da Suudi Arabistanlı Kadın Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tarafından 68 Bin 500 TL Dolandırıldı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan Suudi Arabistan uyruklu bir kadın, kendisini polis olarak tanıtan bir dolandırıcı tarafından 68 bin 500 TL dolandırıldı. Dolandırıcı, kadına evlerine teftiş yapacaklarını söyleyerek para istedi ve kadın hesaba para gönderdi. Ancak dolandırıldığını anlayan kadın polise başvurdu ve dolandırıcıyı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Trabzon\'da Suudi Arabistanlı Kadın Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tarafından 68 Bin 500 TL Dolandırıldı
13.01.2024 - 09:45,  Güncelleme: 09:47
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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Suudi Arabistan uyruklu bir kadın kendisini polis olarak tanıtan şahıs tarafından 68 bin 500 lira dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Dürbinar mahallesinde Suudi Arabistan uyruklu L.R.M.H. (22) isimli kadını telefonla arayan bir kişi kendisini polis olarak tanıtarak evlerine teftişe geleceklerini söyleyerek para istedi. Şüphelinin gönderdiği hesaba 68 bin 500 TL gönderen Suudi kadın bir süre sonra şahsa ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Dolandırıcı şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. - TRABZON

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Trabzon'da Suudi Arabistanlı Kadın Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tarafından 68 Bin 500 TL Dolandırıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzon'da Suudi Arabistanlı Kadın Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tarafından 68 Bin 500 TL Dolandırıldı - Son Dakika
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