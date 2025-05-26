Trabzon'da Tır Kazası: 3 Yaralı

Trabzon'da iki tır arasına sıkışan araç hurdaya döndü: 3 yaralı

İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 yaralıyı çıkarmak için yoğun çaba harcadı

TRABZON - Trabzon'un Yomra ilçesinde bugün meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İki tır arasında kalarak hurdaya dönen araçta sıkışan 3 kişiyi bulundukları yerden çıkarmak için Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri yoğun çaba harcadı.

Trabzon'un Yomra ilçesinde Rize'den Trabzon istikametine meydana gelen trafik kazasında, iki tır arasında sıkışan bir araç hurdaya döndü. Araçta sıkışan yaralıların kurtarılması için Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri teyakkuza geçti. Hızla kaza yerine ulaşan itfaiyeciler, adeta demir yığınına dönen araçta sıkışan 3 vatandaşı bulundukları yerden çıkardı. Yaralı vatandaşlar, olay yerinde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.