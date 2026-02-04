Trabzon\'da kamyonet site bahçesine düştü: 2 yaralı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bugün akşam saatlerinde yaşanan trafik kazasında bir kamyonetin site bahçesine düşmesi sonucu karı koca 2 kişi yaralandı.

Kaza ilçenin 1 Nolu Beşirli mahallesi Kinalıtaş caddesinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. C.B. yönetimindeki kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun alt tarafındaki Avrupa Evleri Sitesi'nin bahçesine düştü.

Çevredeki vatandaşlar gürültü üzerine kaza yerine gelirken, araçta bulunan C.B. ve eşi M.B.'nin aracın ön kısmındaki sıkıştıkları görüldü. Bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrılırken, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonrasında yaralı karı koca sıkıştıkları yerden çıkartılarak ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TRABZON