Trabzon merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan 20 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Trabzon merkezli operasyonda yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan 20 kişi tutuklandı

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Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonlarda 18 banka kartı, gizlenmiş POS cihazı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Trabzon merkezli 6 ilde yasa dışı bahis, kara para aklama ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 22 şüpheliden 20'si tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 20 Ekim'de Trabzon, İstanbul, Kocaeli, Erzurum, Mardin ve Samsun'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, kişilere ve şirketlere ait banka hesapları ile GSM hatlarını kiralayarak yasa dışı bahis ağı oluşturdukları öne sürülen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 18 banka kartı, gizlenmiş POS cihazı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Diğer soruşturma kapsamında ise internet üzerinden oto yedek parça satışı adı altında ilanlar vererek dolandırıcılık yaptıkları ve suç gelirlerini akladıkları iddia edilen 3 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden yasa dışı bahis soruşturmasında 18 kişi tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dolandırıcılık soruşturmasında ise 2 şüpheli tutuklandı, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Kaynak: İHA
Dolandırıcılık3. SayfaTrabzonGüncelBankaSon Dakika

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