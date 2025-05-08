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Trafik Hepimizin Sorumluluğu

Vali Toros, Mersin'de trafik güvenliği etkinliğinde, trafiğin ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

08.05.2025 16:06
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Vali Toros: "Trafiğin, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz"

MERSİN - Mersin Valisi Atilla Toros, trafikte herkese görevler düştüğünü belirterek, "Trafiğin sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz" dedi.

Mersin'de 'Karayolu Trafik Güvenliği ve Karayolu Trafik Haftası' kapsamında 'Bir Kural Bir Ömür' mottosuyla Adnan Menderes Bulvarı Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, emniyet, jandarma ve ilgili kurumlar tarafından stantlar kuruldu. Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek ve il protokolüyle stantları gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Toros, çocuklara kırmızı düdük ve tişört hediye ederek tavsiyelerde bulundu, başarılı jandarma ve polislere belgelerini verdi. Güzergahta polisler denetim yaparken, Vali Toros ve beraberindekiler de sürücüleri trafik güvenliği konusunda uyardı.

Vali Toros, trafikteki araç sayısının her geçen gün arttığını ifade ederek, "Bu gelişim, hayatımıza rahatlık katmakla beraber trafiğin hayatımızdaki etkisini de daha da belirgin hale getirmektedir. Bu nedenle ulaşım araçlarının, insan can ve mal güvenliğine zarar vermeden seyrini düzenleyen trafik, insan yaşamının önemli bir parçası haline gelmiştir. Trafik yalnızca bir ulaşım meselesi değil, aynı zamanda bir hayat meselesidir. Bu yılın teması olan 'Bir Kural Bir Ömür' bize bu gerçeği hatırlatıyor" diye konuştu.

"Bir saniye her şeyi değiştirebilir"

Trafikte bir saniyenin her şeyi değiştirebileceğini vurgulan Vali Toros, şöyle devam etti: "Küçük bir hata, geri dönüşü olmayan çıkmaz bir sokak, her ihmal bir ocağa ateş düşürebilir. Bu ihmal bir çocuğu annesiz ve babasız, bir aileyi evlatsız bırakabilir. Trafik kazalarında kaybettiğimiz her can, bir sayı değildir. Yitirdiğimiz her can bir annenin gözyaşı, bir çocuğun yetim kalışı, yaşamdan zamansız ayrılışıdır. Hayattan kopan sadece insan değil umutlardır, hayallerdir, gelecektir. Devletimizin 'trafikte bir can kaybı bile fazladır' doğrultusundaki stratejileri bize çok önemli bir takım hedefler gösteriyor. Devletimizin aynı zamanda 2030 yılındaki hedefi net; can kayıplarının yüzde 50 oranında azaltma. 2050 yılındaki hedef ise trafik kazalarında 0 can kaybı. Zira tek bir insanımızın dahi trafik kazalarında yaşamını yitirmesine razı değiliz. Tek bir canın bir saniyelik dikkatsizlikle hayattan kopmasına tahammülümüz yoktur. Bu anlayışla emniyeti ile jandarması ile tüm güvenlik güçlerimizle sahadayız. Denetimlerimizi arttırıyoruz. Ama en güçlü denetim insanın kendi vicdanı. Trafiğin sadece devletin değil, hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu bilmeliyiz. Bu nedenle her birinize görevler düşüyor. Daha bilinçli, daha saygılı, daha güvenli bir trafik için hep birlikte hareket edelim. Sadece kurallara değil, hayata sahip çıkalım. Çünkü bir kural gerçekten bir ömre bedeldir."

Kaynak: İHA

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