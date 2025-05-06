Trafik Kazalarında Can Kaybı Uyarısı - Son Dakika
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Trafik Kazalarında Can Kaybı Uyarısı

Trafik Kazalarında Can Kaybı Uyarısı

Vali Soytürk, Tekirdağ'daki trafik kazaları ve personel artışına dikkat çekti.

06.05.2025 13:26
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Karayolu Trafik Güvenliği Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, trafik kazalarında yaşanan can kayıplarına dikkat çekerken, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ise personel artışına dair dikkat çeken veriler paylaştı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe şoförler, motor sürücüleri, jandarma ve emniyet personeli katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"Trafik polis sayısını en çok artıran illerden biriyiz"

İl Emniyet Müdürü Turanlı konuşmasında, Tekirdağ'ın trafik hizmetlerine en fazla personel tahsis eden iller arasında olduğunu belirterek, "Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü olarak personelini en çok artıran, trafik hizmetlerine en çok personel tefrik eden 4. il olduk. Şehrimizin trafiğine müdahale etmek, trafiği hızlandırmak amacıyla Bakanımızın emir ve talimatları, Valimizin kıymetli destekleriyle geçtiğimiz yıl şehrimize sadece bir defada 123 trafik personeli dahil oldu. Emniyet teşkilatı olarak böyle bir değişiklik ve gücümüze güç katma imkanı bulduk" dedi.

"Trafik kazasında ölen 6 bin 600 kişi, terörde 6 kişi"

Plaket töreni öncesinde konuşan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ise Türkiye genelinde trafik kazalarının yol açtığı can kaybına dikkat çekerek, "2023-2024 yılında yaklaşık 6 bin 600 kişi sadece trafik kazasında hayatını kaybetti. Aynı dönemde terörden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 6. 6 bin 600 yurttaşımızın vefat etmesi korkunç bir olay ve bu konuda bir şeyler yapmak lazım" ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında, motor kazası geçiren Serhat Güneş de katılımcılarla deneyimini paylaşarak kazadan nasıl kurtulduğunu anlattı. Programda ayrıca il genelindeki trafik istatistikleri sunuldu.

"Hayatımda aldığım en güzel hediye"

Etkinliğin sonunda, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yılın şoförü seçilen, 48 yaşında ve 3 çocuk annesi halk otobüsü şoförü Şenay Kenar'a plaket takdim edildi. Kenar, "5 yıl kömür ocağında hafriyat kamyonlarında çalıştım. Yaklaşık 2 yıldır halk otobüsü kullanıyorum. Çocukları, öğrencileri kendi evladım gibi görüyorum. Sayın Valimize ve İl Emniyet Müdürümüze bu hediyeyi bana layık gördükleri için çok teşekkür ederim. Çok gurur duydum. Hayatımda aldığım en güzel hediye bu herhalde. Çok mutluyum, çok gururluyum" diye konuştu.

Program, başarılı Jandarma ve Polis ekiplerine başarı sertifikalarının verilmesiyle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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