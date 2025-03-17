Trafik Kazası Sonrası Gerginlik

Otomobile arkadan çarptı, araçtan inen sürücü tepki gösterince ortalığı birbirine kattı: Dehşet anları kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Çorlu'da arkadan çarpmayla başlayan trafik olayı kameralara yansıdı.

Esentepe Mahallesi Çamlıbel Caddesi üzerinde G.Y. idaresindeki otomobil, istikamette seyreden A.G.'nin kullandığı otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası A.G. araçtan inerek G.Y.'ye tepki gösterdi.

Bu sırada aniden hareketlenen G.Y. idaresindeki otomobil, evin bahçe duvarına çarptı. Daha sonra geri hareket eden araç aynı otomobile çarptı. Sürücü G.Y. kendisini durdurmak isteyen A.G.'ye çarparak olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası hafif yaralanan A.G.'nin şikayeti üzerine polis tarafından yakalanan G.Y., çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay anı çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.