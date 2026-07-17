Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti
17.07.2026 10:02
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Denizli'nin Tavas ilçesinde devrilen otomobilde sürücü hayatını kaybederken, bir yolcu yaralandı.

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, araçta bulunan bir kişi ise yaralandı.

Kaza, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Akyar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 yaşındaki Ömer Tala idaresindeki 20 AKS 339 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Ömer Tala ile araçta yolcu olarak bulunan M.D. yaralandı. diğer sürücülerin ihbar üzerine olay yerine Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla Tavas Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ömer Tala, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan M.D'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Denizli, Trafik, Tavas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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