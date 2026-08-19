Trafik Kazasında Bir Şahıs Cezalandırıldı

Kayseri'nin Talas ilçesinde tıp fakültesi öğrencisinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan otomobil sürücüsünün yargılandığı davada karar çıktı. Sürücüye 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası verilerek, tahliyene karar verildi.

Kayseri Adalet Sarayı 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık K.E., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, Yaren Mercan'ın babası M.M. ile taraf avukatları da duruşmada yer aldı. Tutuklu sanık K.E. kendisine verilen sözde, pişman olduğunu belirterek, katil olmadığını savundu. Üzgün olduğunu belirten K.E., tahliyesini talep etti.

Yaren'in babası M.M.'de sanığın en ağır cezayla cezalandırılmasını istedi. Yapılan yargılama sonucunda, tutuklu sanık K.E., hakkında 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tahliyesine karar verildi.