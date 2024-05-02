Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Parlak'ın cenazesi Akçabel köyünde düzenlenen törenin ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

02.05.2024 17:05  Güncelleme: 17:07
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kamyonun çarpması neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, seyir halindeki kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralandı. Doğanyurt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Parlak'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Akçabel köyüne götürüldü. Tabutu Türk bayrağına sarılan Parlak için tören düzenlendi. Daha sonra öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Parlak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafik kazasında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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