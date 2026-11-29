Diyarbakır'da arızalanan bir otomobil, trafikte aksamalara ve kaza riskine neden oldu. O sırada yoldan geçen trafik polisi, aracı iterek güvenli noktaya taşıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle arızalandı. Yolun yoğun olması nedeniyle trafik durma noktasına gelirken, araçta bekleyen sürücü için kaza riski de arttı. Bu sırada yoldan geçen trafik polisi ekibi, duruma müdahale ederek arızalı otomobili itmeye başladı. Polis ekiplerinin yardımıyla araç, trafiği tehlikeye düşürmeyecek güvenli bir noktaya çekildi. Otomobil, daha sonra çağrılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Araç şoförü, desteklerinden dolayı trafik polisine teşekkür etti.