Trafik Tartışması 360 Bin TL Ceza Getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Tartışması 360 Bin TL Ceza Getirdi

Trafik Tartışması 360 Bin TL Ceza Getirdi
22.07.2026 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de iki sürücü, trafikte tartışma sonrası 360 bin TL ceza aldı ve 60 gün ehliyetsiz kaldı.

Başakşehir'de trafikte yaşanan tartışmada araçlarından inerek saldırı amacıyla hareket ettikleri tespit edilen iki sürücüye toplam 360 bin TL idari para cezası uygulandı. ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulan sürücülerin araçları da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Kayabaşı Mahallesi Kayaşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, trafikte seyir halindeki sürücüler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Araçlarından inip birbirlerine hakarette bulunan taraflardan birinin şikayeti üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, 34 LAD 436 plakalı aracın sürücüsünün Akın A., 34 NLH 338 plakalı aracın sürücüsünün ise Abdulfattah U. olduğu tespit edildi.

İki sürücüye toplam 360 bin TL ceza

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında, saldırı amacıyla araçtan indikleri tespit edilen Akın A. ve Abdulfattah U.'a ayrı ayrı 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Böylece iki sürücüye toplam 360 bin TL cezai işlem gerçekleştirildi. Her iki sürücünün de ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, kullandıkları araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Başakşehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Trafik Tartışması 360 Bin TL Ceza Getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hastanın ağırlığının 3’te 1’i rahminden çıkarıldı Hastanın ağırlığının 3'te 1'i rahminden çıkarıldı
1 asker öğrenci vefat etti, 3’ü tedavi altında 1 asker öğrenci vefat etti, 3'ü tedavi altında
Aracını muayeneye götüreceklere uyarı Aracını muayeneye götüreceklere uyarı
Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi Taksicinin önünü kesip aracını yumrukladı: Saldırı anı anbean kaydedildi
Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu Bir rögar kapağı her şeyi mahvetmeye yetti: Onca emek bir anda çöp oldu
Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti Baba-kız 12 saat arayla öldü: Ortaya çıkan detay kahretti

10:24
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması Türk futbolunda deprem
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem
10:14
Dehşete düşüren kaza Hatasının bedelini çok ağır ödedi
Dehşete düşüren kaza! Hatasının bedelini çok ağır ödedi
09:57
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
Görevden alınan taytlı valinin eşine sürpriz görev
08:35
Depozito sisteminde yeni dönem 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
Depozito sisteminde yeni dönem! 1 lira kuralı değişti, kazanç düştü
08:25
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu Takımda kalacağı açıklandı
Taraftarlar gitsin diye yolunu gözlüyordu! Takımda kalacağı açıklandı
07:40
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD’den sert tepki gecikmedi
Ortega seçimleri resmen kaldırdı, ABD'den sert tepki gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2026 10:29:53. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Tartışması 360 Bin TL Ceza Getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.