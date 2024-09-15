Trafikte Bıçaklı Kavga

3.Sayfa

Bugüne kadar herkesten gizlenen delil ilk kez ortaya çıktı

Ferdi Kadıoğlu için Premier Lig\'de bir ilk!

Ahmet Çakar\'ın, "Ben temsil etsem daha iyi" dediği Türkiye güzeli ortaya çıktı

Ailede en çok merak edilen kişi, açık açık isim verdi: Neden yaptı bilmiyorum

Trafikte korku dolu anlar kamerada: Otobüs şoförü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı

HATAY - Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlarsa anbean kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Antakya - Reyhanlı yolu Narlıca Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeki otobüsün şoförüyle, başka bir aracın sürücüsü aracında tartışma yaşandı. Kısa sürede kavgaya dönüşen ve küfürlerin havada uçuştuğu tartışmada otobüs şoförü, araç sürücüsüne bıçak çekti. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılan 2 sürücü arasında yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı. Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, 2 taraf da bölgeden ayrıldı.