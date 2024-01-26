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Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı - Son Dakika
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Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı

Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından defalarca telefonla tehdit edilen Emre Ü., taraflar bir araya gelmek istedi. Bunun üzerine bir araya gelen taraflardan Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U'nun kocası Mert C.U.,'nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Olay sonrasında polis ekipleri saldırganları yakalayarak tutukladı.

26.01.2024 - 11:16,  Güncelleme: 11:33
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Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı kadının kocası tarafından defalarca telefonla tehdit edilen Emre Ü., taraflar bir araya gelmek istedi. Bunun üzerine bir araya gelen taraflardan Emre Ü., trafikte tartıştığı Gizem M.U'nun kocası Mert C.U.,'nun arkadaşı tarafından silahla vuruldu.

22 Ocak Pazartesi günü akşam saatlerinde Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesinde iddiaya göre aynı gün Eyüpsultan'da trafikte ilerleyen Emre Ü., seyir halindeyken Gizem M.U., ile tartışmaya başladı. Tartışmanın üzerinden saatler sonra Emre Ü., akşam saatlerinde iki farklı cep telefonu numarasından 'Sen kimsin benim eşime küfür ediyorsun' diye arandı.

"BU MU SANA KÜFREDEN?"

Kendisini ısrarlı bir şekilde arayan kişiler tarafından tehdit edilen Emre Ü., arkadaşı Cem R.,'yı da yanına çağırıp telefonla kendini arayanlar ile buluştu. Gizem M.U.'nun eşi Mert C.U., arkadaşları ile beyaz renkli plakasız bir araçla buluşma yerine geldi. Arabadan inen 4 kişiden 1'i elindeki cep telefonuyla görüntülü konuştuğu Gizem M.U.'ya " Bu mu sana küfür eden" dedikten sonra belinden çıkardığı silah ile Emre Ü.'ye defalarca ateş edip, gelmiş oldukları araç ile olay yerinden uzaklaştı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Emre Ülker'i ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayla ilgili çalışma yapan polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek araçla kaçan saldırganları yakaladı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sonrasında azmettirici olduğu iddia edilen Mert C. U., Kerim B, saldırgan Kürşat E. Ö., ve Emre M. olduğunu tespit ederek olayda kullanılan silah ile birlikte yakaladı. Cem R., ve Emre M., isimli şahısların tanık olarak ifadelerinin alınmasının ardından şüpheli olarak ifadesine başvurulan Gizem M.U., serbest bırakıldı. İfadeleri alınan azmettirici Mert C.U., Kerim B. ve saldırgan Kürşat E.Ö., sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mert C.U., Kerim B. ve Kürşat E.Ö.'nün daha önceden de suç kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Trafikte eşiyle tartışan adamı bulup tetikçiye kurşunlattı
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İstanbul, kavga, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

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