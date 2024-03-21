Trafikte kadın kadına kavga - Son Dakika
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Trafikte kadın kadına kavga

Adana'da trafikte bir kadın, yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilin içinde yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi. Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ARL 303 plakalı otomobiliyle yolda giden bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden ismi öğrenilemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Bu sırada darp edilen kadının, 'Araçta çocuklarım var git' diye bağırdığı duyulurken o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi. Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerinde sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinden gözaltına alınırken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

21.03.2024 00:21
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Trafikte kadın kadına kavga

ADANA - Adana'da trafikte bir kadın, yol verme tartışmasında başka bir kadını otomobilin içinde yumrukladı. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 01 ARL 303 plakalı otomobiliyle yolda giden bir kadın, trafikte yol verme meselesi yüzünden ismi öğrenilemeyen başka bir kadın sürücüyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine otomobilinden inen kadın sürücü, kendisine yol vermeyen kadına yumrukla saldırdı. Bu sırada darp edilen kadının, 'Araçta çocuklarım var git' diye bağırdığı duyulurken o anlar başka bir sürücü tarafından saniye saniye görüntülendi.

Yumruklu saldırıya uğrayan kadın polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerinde sosyal medyada yayılması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yaptıkları incelemede ekipler kadının bir okulda öğretmen olan R.Ş. olduğunu tespit etti. R.Ş., evinden gözaltına alınırken ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte kadın kadına kavga - Son Dakika

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