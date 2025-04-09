Trafikte Otobüse Saldırı Anları Kamerada

Trafikte yol kesme anları kamerada: Otobüse zarar verdiler

MERSİN - Mersin'in Anamur ilçesi sınırlarında otomobil sürücüsü tarafından önü kesilen otobüse zarar verildi, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, 1 Nisan'da Mersin- Antalya D-400 karayolunda Anamur ilçesi Uçarı Mahallesi sınırlarında meydana geldi. İddiaya göre trafikte yaşanan gerginlikte A.H.A. adlı sürücü, idaresindeki otomobille F.E. yönetimindeki yolcu otobüsünü sıkıştırdı. Daha sonra otomobildekiler, otobüsün önünü kesti. Otobüse saldıran şüpheliler camı ve sileceği kırarak küfretti. Olay güvenlik güçlerine bildirildi. Her iki taraf da jandarma ekipleri tarafından alınarak adli işlem yapıldı.

Olay anına ait görüntüler ise yeni çıktı. Görüntülerde otomobildeki şahısların otobüse saldırma anları yer aldı.