Trafikte sözlü tartışma, bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı - Son Dakika
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Trafikte sözlü tartışma, bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

Diyarbakır'ın merkez bağlar ilçesinde trafikte başlayan sözlü tartışma bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

05.06.2024 12:55
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Trafikte sözlü tartışma, bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın merkez bağlar ilçesinde trafikte yaşanan bıçaklı, silahlı kavgada 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı Tepeşehir Kavşağı'nda sürücülerin trafikte başlayan sözlü tartışması bıçaklı, silahlı kavgaya dönüştü.

Olayda 1'i ağır 5 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trafikte sözlü tartışma, bıçaklı silahlı kavgaya dönüştü: 5 yaralı - Son Dakika

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