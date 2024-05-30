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Trafikte yol verme kavgası dakikalarca sürdü

Öğrencilerin gözü önünde kavgaya tutuştular

MALATYA - Malatya'da bir okul servisi şoförü ile bir otomobil sürücüsünün yol verme nedeniyle çıkan tartışması kavgaya dönüştü o anlar kameraya yansıdı.

Malatya'da SGK kavşağına yakın bir noktada bir okul servisi ile otomobilin sürücüsü arasında yol vermeme nedeniyle çıktığı öne sürülen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde içerisinde öğrencilerin de olduğu servisin sürücüsü ile otomobilde bulunan sürücü ve yanındaki yolcu arasında kavgayı ayırmak için çevredekilerin büyük uğraş verdi.

Kavgayı ayırmak isteyen bir kadının da yere düştüğü olayda sürücüler zorda olsa araçlarına bindirilirken tam bitti denen kavga kısa sürede sonra yeniden alevlendi. Taraflardan birinin bıçak da çektiği görülen kavgada serviste bulunan lise öğrencilerinin de kavgayı ayırmak için çaba sarf ettikleri görüntülere yansıdı. Uzun süren kavga sonrası çevredeki vatandaşların güçlükle ayırdığı taraflar araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı kavgada ise geride trafikte yaşanan kavga görüntüleri kaldı.