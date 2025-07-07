Traktör Altında Kalan 3 Yaşındaki Umut Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki Umut Eymen Sakarya ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Örtülü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F. Sakarya (35) 09 AOE 474 plakalı traktör ile tarlada geri manevra yaptığı sırada oğlu Umut Eymen Sakarya'yı (3) görmedi. Traktörün altında kalan minkn çocuk ağır şekilde yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulans ile Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen minik umut burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik Umut'un ölümü ailesini ve yakınlarını yasa boğarken, olayla ilgi soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - AYDIN