Traktör Devrildi, 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi, 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Köşk ilçesinde traktör kazasında 58 yaşındaki Hüdaverdi Öz hayatını kaybetti.

12.12.2024 18:15
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Aydın'ın Köşk ilçesinde bahçeden dönen 58 yaşındaki şahıs devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

Olay, Köşk ilçesi Gündoğan Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kümüle Mevkii'ndeki bahçesinden dönmekte olduğu öğrenilen ve Ilıdağ Köyü'nde yaşayan Hüdaverdi Öz (58), henüz bilinmeyen bir nedenle Gündoğan Köyü girişindeki rampada kaza yaptı. Hakimiyeti kaybolan traktörün devrilmesi sonucu Hüdaverdi Öz traktörün altında kaldı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kaza yerinde kurtarma çalışmaları devam ederken, Hüdaverdi Öz'ün ani ölümü sevenlerini üzdü. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Traktör Devrildi, 58 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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