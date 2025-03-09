Traktör Devrildi, 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Traktör Devrildi, 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Traktör Devrildi, 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 79 yaşındaki Hüseyin Baylan, hastanede yaşamını yitirdi.

09.03.2025 12:24
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde bahçesinde çalıştığı esnada traktörün devrilmesi neticesinde yaralanan 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lütfiyeköşk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, evinden bahçesine çalışmak için giden Hüseyin Baylan (79) traktörün devrilmesi neticesinde düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Baylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Traktör Devrildi, 79 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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