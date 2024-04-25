Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen kazada traktör ile otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

25.04.2024 14:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İznik ilçesinde traktör ile otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 09: 30 sıralarında İznik ilçesi Derbent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İznik istikametinden Yenişehir istikametine seyir halinde olan Hasan Ç. idaresindeki 09 ACV 383 plakalı otomobil ile, tali yoldan çıkan sürücüsü Muhittin A. yönetimindeki 16 PF 105 plakalı traktör çarpıştı. Traktör sürücüsü Muhittin A., traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe A. ve otomobilde bulunan Cavide Ö. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

Derbent, Bursa, İznik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 AK Parti’ye mesaj mı vardı İşte Bahçeli’nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları AK Parti'ye mesaj mı vardı? İşte Bahçeli'nin görüntülerinin ve tercih ettiği şarkının kodları
13:58 Merkez Bankası politika faizini yüzde 50’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit bıraktı
12:50 AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak “bana saldırıyorlar“ diye bağırmaya başladı AK Partili meclis üyesi kendini yere atarak "bana saldırıyorlar" diye bağırmaya başladı
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti 5 ilde kafe ve restoranlara denetim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası bakanlık harekete geçti! 5 ilde kafe ve restoranlara denetim
11:02 Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan’a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu’ya 17,5 yıl hapis cezası Çorlu tren kazası davasında karar: TCDD Bölge Müdürü Nihat Aslan'a 15 yıl, bölge bakım müdürü Mümin Karasu'ya 17,5 yıl hapis cezası
14:44 Banu Parlak’ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor Banu Parlak'ın güzellik merkezi kurşunlama davasında çiftin tutukluluk hali devam ediyor
14:36 Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek Adana Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, ihtiyaç sahibi emeklilere 5 bin TL bayram ikramiyesi verecek
14:07 23 Nisan’da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki 23 Nisan'da Dilan Polat taklidi yapan öğrenciye tepki
13:51 Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe’den intikamımızı alacağız Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz: Fenerbahçe'den intikamımızı alacağız
13:49 Yargıtay Başkanı 25’nci turda da seçilemedi Gözler şimdi 26’ncı turda Yargıtay Başkanı 25'nci turda da seçilemedi! Gözler şimdi 26'ncı turda
13:29 Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi Bakan Tekin, yeni müfredat için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.04.2024 14:58:58. #1.13#
SON DAKİKA: Traktör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement