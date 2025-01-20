Traktör Kazasında Ahmet Yıldız'ın Babası Hayatını Kaybetti

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Dış İşleri eski Bakan Yardımcısı ve Denizli eski milletvekillerinden Ahmet Yıldız'ın babasının, Bozkurt ilçesinde meydana gelen traktör kazasında hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Denizli'nin Bozkurt ilçesi İnceler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hüseyin Yıldız yönetimindeki traktör, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu virajı alamayarak şarampole devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hüseyin Yıldız, ambulansla Çardak Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hüseyin Yıldız'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Olayda yaşamını yitiren yaşlı çiftçinin, Denizli eski milletvekili ve 2023 - 2024 yılları arasında Dış İşleri Bakan Yardımcılığı görevi yapan Ahmet Yıldız'ın babası olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ