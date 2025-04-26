Traktör Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde meydana gelen trafik kazasında, devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünden Koruklu köyü istikametine giden Hasan Güler yönetimindeki 34 GA 2368 plakalı traktör, köy çıkışındaki yokuşta kontrolden çıkarak yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktörün altında kalan Hasan Güler, köy halkının da yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Hasan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi jandarma ve cumhuriyet savcısının kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE