Seydikemer'in Eşen Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, traktör sürücüsü Sadi Ekiz (58) hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Sadi Ekiz yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonucu traktörün altında kalan Ekiz, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazanın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Ekiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Traktör Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?