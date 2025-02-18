Traktör Sürücüsünden Pes Dedirten Savunma - Son Dakika
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Traktör Sürücüsünden Pes Dedirten Savunma

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Traktör sürücüsü, römorkundaki ışık yerine beyaz poşet bağladığını savundu. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

18.02.2025 14:39
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Otomobil sürücüsünün ölümüne neden olan traktör sürücüsünden 'poşet' savunması pes dedirtti

KONYA - Konya'da önünde seyir halindeki traktörün römorkuna arkadan çarpan otomobilin sürücüsünün hayatını kaybetmesine neden olan traktör sürücüsünün yargılanmasına başlandı. Traktör sürücüsü duruşmada 'römorkunda neden uyarıcı veya aydınlatıcı bir ışığın olmadığı' sorusuna, uyarıcı lamba yerine parlaması için beyaz poşet bağladığını söylemesi pes dedirtti.

Kaza, geçtiğimiz 18 Aralık Çarşamba günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Konya Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaşınhanı Mahallesi istikametinden Ereğli Çevre Yolu Caddesi istikametine seyir halinde olan Semih Gökhan Tan idaresindeki 34 HOJ 672 otomobil, aynı istikamette giden İ.B. yönetimindeki 42 BUA 67 plakalı traktörün arkasında bulunan sulama borusu yüklü römorka arkadan çarptı. Otomobil sürücüsü Semih Gökhan Tan olay yerinde hayatını kaybetti. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen traktör sürücüsü İbrahim Büyüktemiz sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Römorkta uyarı ışık yerine poşet başladığını savundu

Kazayla ilgili Konya Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturmasını tamamladı. Soruşturmada traktör sürücüsü İ.B. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Başsavcılık tarafından hazırlanan iddianamede, traktörün arkasında bulunan herhangi bir aydınlatıcı veya uyarıcı ışığın bulunmadığı nedeniyle traktör sürücüsünün asli kusurlu olduğu ifade edildi. Traktör sürücüsü tutuklu İ.B.'nin yargılanmasına başlandığı davaya taraf avukatlar, kazada hayatını kaybeden otomobil sürücüsünün yakınları katıldı. İlk kez çıktığı hakim karşısına çıkan İ.B. römorkta neden herhangi bir uyarıcı veya aydınlatıcı bir ışığın olmadığı sorusuna sanık, arkadan gelen sürücülerin görmesi ve parlaklık vermesi için römorka beyaz bir poşet bağladığını söyleyerek kendini savundu.

Mahkeme, tutuklu İ.B.'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Traktör Sürücüsünden Pes Dedirten Savunma
Kaynak: İHA

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