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Trende Saka Kuşu Ele Geçirildi

Trende Saka Kuşu Ele Geçirildi

Aydın-İzmir seferindeki trende yakalama kararı olan şahıstan yasak Saka Kulu bulundu.

05.01.2025 11:35
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Aydın İzmir seferini yapan trende hakkında yakalama kakarı bulunan şahıstan satışı ve beslenmesi yasak Saka Kulu ele geçirildi.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığınca Germencik Ortaklar Mahallesi'nde Aydın-İzmir seferini yapan trende hakkında bir suçtan dolayı yakalama kararı bulunan S.S. isimli şahıs yakalandı.

Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada koruma altındaki kuş sınıfında olan avlanması, alınması, satılması ve beslenmesi yasak olan bir adet kutu içerisinde " Saka " kuşu canlı olarak ele geçirildi. Aydın Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne gerekli idari işlemler yapılmak üzere bilgilendirme yapılarak, ele geçen kuş doğaya salındı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Trende Saka Kuşu Ele Geçirildi - Son Dakika

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