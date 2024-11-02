Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi

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Bir umutsuzluk anında intihar etmek için tren raylarına inen hemşire, kendisini kurtaran tren sürücüsüyle mutlu bir yuva kurdu.

33 yaşındaki üç çocuk annesi Charlotte Lay, 2019 yılında Bradford'daki Crossflatts İstasyonu'nda tren raylarında duruyordu. O sırada yaklaşan trenin sürücüsü 47 yaşındaki Dave Lay, treni yavaşlatıp durdurdu ve Charlotte'un yanına gitti. Yarım saat boyunca onunla konuşarak hayata tutunmasını sağladı.

Dave'in bu içten yaklaşımı, Charlotte'u derinden etkiledi. Ertesi gün Facebook üzerinden Dave'i bulup kendisine teşekkür etti. Dave de ona "Ne zaman konuşmak istersen buradayım" diye cevap verdi. Böylece aralarında sıcak bir iletişim başladı.

İki ay boyunca mesajlaştıktan sonra ilk kez buluşup kahve içtiler. Üç yıl içinde arkadaşlıkları aşka dönüştü ve Charlotte ilk çocuklarına hamileyken dünyaevine girdiler.

Charlotte o günü şöyle anlatıyor: "O gün işe giderken üzerimde hemşire üniformam vardı ama kendimi çok kötü hissediyordum. Trenden inip peronda oturdum. İçimdeki karanlık düşünceler beni raylara sürükledi. Dave'in treni geldiğinde, o benim yanıma gelip benimle konuşmaya başladı. Sıradan şeylerden, hayattan konuştuk. Bu sohbet beni hayata bağladı. Artık her şey o kadar da zor gelmiyordu."

Charlotte, majör depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve duygusal dengesizlik gibi ruhsal sorunlarla mücadele ediyordu. Ancak Dave'in gösterdiği ilgi ve anlayış, onun hayata yeniden tutunmasını sağladı.

İlginç olan şu ki, Dave'in herhangi bir kriz yönetimi eğitimi yoktu. Charlotte bunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Dave sadece "Daha önce kurtaramadığım insanlara söylemek istediğim şeyleri söyledim" dedi.

Bu dokunaklı hikaye, umutsuzluğun en derin anında bile hayatın insana beklenmedik güzellikler sunabileceğini gösteriyor. Charlotte ve Dave'in hikayesi, karanlık bir anda başlayan ancak umut ve sevgiyle aydınlanan bir yaşam öyküsüne dönüştü.