Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi - Son Dakika
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Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi

Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi

Tren raylarında intihar girişiminde bulunan hemşire, hayatını kurtaran tren sürücüsüyle evlendi. 33 yaşındaki Charlotte Lay'i gören sürücü Dave Lay, treni durdurup yanına gitti ve yarım saat konuşarak onu ikna etti. Ertesi gün Charlotte, Facebook'tan Dave'e teşekkür etti. İki ay sonra buluşup kahve içtiler ve üç yıl sonra evlendiler. Şimdi mutlu bir çift olarak yaşıyorlar.

02.11.2024 13:25
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Bir umutsuzluk anında intihar etmek için tren raylarına inen hemşire, kendisini kurtaran tren sürücüsüyle mutlu bir yuva kurdu.

33 yaşındaki üç çocuk annesi Charlotte Lay, 2019 yılında Bradford'daki Crossflatts İstasyonu'nda tren raylarında duruyordu. O sırada yaklaşan trenin sürücüsü 47 yaşındaki Dave Lay, treni yavaşlatıp durdurdu ve Charlotte'un yanına gitti. Yarım saat boyunca onunla konuşarak hayata tutunmasını sağladı.

Dave'in bu içten yaklaşımı, Charlotte'u derinden etkiledi. Ertesi gün Facebook üzerinden Dave'i bulup kendisine teşekkür etti. Dave de ona "Ne zaman konuşmak istersen buradayım" diye cevap verdi. Böylece aralarında sıcak bir iletişim başladı.

İki ay boyunca mesajlaştıktan sonra ilk kez buluşup kahve içtiler. Üç yıl içinde arkadaşlıkları aşka dönüştü ve Charlotte ilk çocuklarına hamileyken dünyaevine girdiler.

Charlotte o günü şöyle anlatıyor: "O gün işe giderken üzerimde hemşire üniformam vardı ama kendimi çok kötü hissediyordum. Trenden inip peronda oturdum. İçimdeki karanlık düşünceler beni raylara sürükledi. Dave'in treni geldiğinde, o benim yanıma gelip benimle konuşmaya başladı. Sıradan şeylerden, hayattan konuştuk. Bu sohbet beni hayata bağladı. Artık her şey o kadar da zor gelmiyordu."

Charlotte, majör depresyon, kaygı bozukluğu, travma sonrası stres bozukluğu ve duygusal dengesizlik gibi ruhsal sorunlarla mücadele ediyordu. Ancak Dave'in gösterdiği ilgi ve anlayış, onun hayata yeniden tutunmasını sağladı.

İlginç olan şu ki, Dave'in herhangi bir kriz yönetimi eğitimi yoktu. Charlotte bunu öğrendiğinde çok şaşırdı. Dave sadece "Daha önce kurtaramadığım insanlara söylemek istediğim şeyleri söyledim" dedi.

Bu dokunaklı hikaye, umutsuzluğun en derin anında bile hayatın insana beklenmedik güzellikler sunabileceğini gösteriyor. Charlotte ve Dave'in hikayesi, karanlık bir anda başlayan ancak umut ve sevgiyle aydınlanan bir yaşam öyküsüne dönüştü.

Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi
Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi

Birleşik Krallık, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trenin önüne atlayarak intihar girişiminde bulunan hemşire, kendisini kurtaran makinist ile evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Aykut null:
    Hayat insanların karşısına neler çıkarıyor. 42 0 Yanıtla
  • Şenay Baydurak:
    Tam Umutlari bitmisken biten yerden tekrar yeşermesi mucize 29 0 Yanıtla
  • Trabzonspor S:
    hiç karşılsşma tesadüf değilmişş... 13 0 Yanıtla
  • Nilay Cift:
    Kadere bak… ?? 6 2 Yanıtla
  • Melike Boran:
    Demekki kadının evlenebilmesi için kendini tren raylarına atması gerekiyor muş:) Kısmet 1 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    avrupada olunca umut ve sevgiyle baslayan aska donusuyor ulkemizde ise vur kir parcala oldur falan filan olarak hep haberlerdw cikiyor haberlerdw bile vurma kirma haberleri yaoiliyor guzel olan seyler analtilmiyor. birde olayin kilturel boyuutu var insanlarin hafta sonlari wgitim verilmesi lazim devlet okullarinda fazla mesailerinide alsinlar tabiki 0 0 Yanıtla
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