Trump'ın 'Sus Payı' Davası Ertelendi

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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump hakkındaki "sus payı" davasının Yargıcı Juan Merchan, davanın karar duruşmasını süresiz olarak erteledi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, tarihi "sus payı" davasında yeni karar açıklandı. Davaya bakan Yargıç Juan Merchan, karar duruşmasının ertelendiğini bildirirken, yeni tarih belirtmedi. Merchan bugün verdiği tek sayfalık kararında, Trump'ın avukatlarının davanın düşmesi için "2 Aralık günü mesai bitimine kadar" savunma yapmaları gerektiğini ifade etti.

Trump'ın avukatları Yargıç Merchan'dan davanın düşürülmesini talep ederek, "yürütme erkinin düzenli bir şekilde el değiştirmesini kolaylaştırmak için" davanın düşürülmesinin gerekli olduğunu savunmuşlardı. Trump'ın avukatları Todd Blanche ve Emil Bove, "Nasıl ki görevdeki bir başkan herhangi bir cezai süreçten tamamen muafsa, seçilmiş başkan olarak Başkan Trump da muaftır" açıklamasını yapmıştı.

Savcılık ise, davanın Yargıcı Merchan'a davanın tamamen düşürülmesinin aksine, "kalan tüm cezai işlemlerin sanığın yaklaşan başkanlık döneminin sonuna kadar ertelenmesi" de dahil olmak üzere izleyebileceği yollar olduğunu söyledi.

Trump'ın sus payı davası

Trump, ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'a 2016 başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla yargılandığı davada 31 Mayıs'ta 12 kişilik jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Bir ceza yargılamasında jüri tarafından suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı olarak tarihe geçen Trump, cezasının açıklamasının ardından kararı temyize götüreceğine açıklamıştı. - NEW YORK