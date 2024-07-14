Trump Seçim Mitinginde Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Trump Seçim Mitinginde Saldırıya Uğradı

Trump Seçim Mitinginde Saldırıya Uğradı

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Saldırgan ve 1 miting katılımcısının öldüğü olay hakkında suikast soruşturması başlatıldı. Trump'ın sağlık durumu iyi. ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris olayı kınadı ve şiddete yer olmadığını belirtti.

14.07.2024 04:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında açılan ateş sonucu kulağından yaralandı. Saldırgan ve 1 miting katılımcısının öldüğü olay hakkında suikast soruşturması başlatıldı.

Cumhuriyetçi ABD Başkan Adayı Donald Trump, Pensilvanya eyaletinin Butler şehrinde düzenlediği seçim mitinginde açılan ateş sonucu sağ kulağından yaralandı. Kürsüde konuştuğu sırada 7 el silah sesinin duyulmasının ardından kanayan kulağını tutan ve yumruğunu havaya kaldırarak tepki gösteren Trump, korumaları tarafından çembere alınarak zırhlı aracıyla olay yerinden uzaklaştırdı. Olay sırasında miting alanında da panik yaşanırken, Butler Bölge Başsavcısı Richard Goldinger saldırganın ABD Gizli Servis ajanları tarafından öldürüldüğünü açıkladı. 1 miting katılımcısının da hayatını kaybettiği belirtilirken, olayla ilgili suikast soruşturması başlatıldığı kaydedildi.

Trump'ın sağlık durumu iyi

Trump, ise olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum" ifadelerini kullandı. Trump'ın kampanya sözcüsü Steven Cheung da Trump'ın bir sağlık tesisinde kontrolden geçtiğini belirterek, "Başkan Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor. Durumu iyi ve yerel bir tıbbi tesiste kontrol ediliyor. Daha fazla ayrıntı gelecek" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Biden: "ABD'de şiddete yer yok"

ABD Başkanı Joe Biden, Trump'ın mitinginde yaşanan olayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, siyasi şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek "Herkes, herkes bunu kınamalıdır" dedi. Silahlı saldırının Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığı konusunda kesin yorum yapmaktan kaçınan Biden, "Amerika'da bu tür şiddet eylemlerine yer yok" şeklinde konuştu. "Bu ülkeyi birleştirmek zorunda olmamızın nedenlerinden biri de bu" diyen Biden," Bunun olmasına izin veremeyiz. Biz böyle olamayız. Buna göz yumamayız" ifadelerini kullandı. Biden, en kısa sürede Trump ile konuşmak istediğini de sözlerine ekledi.

ABD Başkan Yardımcısı Harris: "Hepimiz kınamalıyız"

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de, yaptığı yazılı açıklamada saldırıyı kınayarak, Trump'ın olayı hafif yaralı olarak atlatmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. "Trump, ailesi ve bu anlamsız silahlı saldırıdan etkilenen ve yaralanan herkes için dua ediyoruz" diyen Harris, "Bu tür şiddet olaylarının ulusumuzda yeri yoktur. Hepimiz bu iğrenç eylemi kınamalı ve daha fazla şiddete yol açmaması için üzerimize düşeni yapmalıyız" ifadelerini kullandı. - PENNSYLVANIA

Kaynak: İHA

Kamala Harris, Donald Trump, Joe Biden, Suç, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trump Seçim Mitinginde Saldırıya Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


02:14 Donald Trump’a saldırı anı kamerada Donald Trump'a saldırı anı kamerada
01:36 Eski ABD Başkanı Donald Trump’a miting sırasında suikast girişimi Eski ABD Başkanı Donald Trump'a miting sırasında suikast girişimi
22:59 Netanyahu’dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık Netanyahu'dan 90 kişinin öldüğü katliama skandal savunma: Kassam Tugayları liderini hedef aldık
22:12 Rusya’dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak Rusya'dan açık tehdit: Potansiyel kurbanlar Avrupa başkentleri olacak
19:08 Erdoğan’ın beklediği yanıt geldi Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed’in önemli bir şartı var Erdoğan'ın beklediği yanıt geldi! Normalleşmeye yeşil ışık yakan Esed'in önemli bir şartı var
00:29 Elektrik şirketini işaret ettiler İzmir’deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama Elektrik şirketini işaret ettiler! İzmir'deki faciayla ilgili Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama
23:18 Aydın’da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi Aydın'da kağıt fabrikasında çıkan yangın 1 gündür söndürülemedi
22:11 Esenyurt’ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı Mahalleli tam zamanında yetişti Esenyurt'ta bir şahıs, üç köpeğini bir adama saldırttı! Mahalleli tam zamanında yetişti
20:48 İsrail’in Gazze’de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90’a çıktı İsrail'in Gazze'de El-Mevasi bölgesine saldırısında can kaybı 90'a çıktı
20:13 İzmir’de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti İzmir'de park halindeki otomobilde çıkan yangında 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
20:05 İzmir’de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de elektriğe akımına kapılarak can veren 2 kişinin sudan çıkartılma görüntüleri ortaya çıktı
19:28 Hindistan’da yıldırım isabet eden 63 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da yıldırım isabet eden 63 kişi hayatını kaybetti
19:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam alemine Gazze çağrısı: Başka çıkış yolumuz yok
17:43 Böyle rahatlık görülmedi Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti Böyle rahatlık görülmedi! Trafik polisinin haklı sitemi gülümsetti
17:34 Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay’ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı Sokakta elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden İnanç Öktemay'ın 10 yıl önceki paylaşımı ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 05:54:40. #1.12#
SON DAKİKA: Trump Seçim Mitinginde Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement