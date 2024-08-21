TSK, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopter ile destek sağlıyor - Son Dakika
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TSK, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopter ile destek sağlıyor

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 7 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı.

21.08.2024 18:36
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MSB: "TSK Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 7 helikopter ile destek sağlanıyor"

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına toplam 7 helikopter ile aralıksız destek sağladığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'da çıkan orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek olmak için Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 3 helikopter ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, 2 helikopter ile İzmir'in Menderes ilçesinde, 2 helikopter ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde olmak üzere toplam 7 helikopter görevlendirildi" ifadelerine yer verildi.

TSK, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara\'daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopter ile destek sağlıyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TSK, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopter ile destek sağlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: TSK, Afyonkarahisar, İzmir ve Ankara'daki yangın söndürme çalışmalarına 7 helikopter ile destek sağlıyor - Son Dakika
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