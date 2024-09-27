MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta 21 PKK'lı ve Suriye'de 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada operasyonların devam edeceğini vurgulanırken "Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

27.09.2024 13:06  Güncelleme: 13:54
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Türk Silahlı Kuvvetleri, bölücü terör örgütlerine yönelik operasyonlarına devam ederken Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak ve Suriye'de 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanlığı, son olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 1 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek" denildi.

İşte Bakanlıktan yapılan o paylaşım:

MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Kuzey Irak ve Suriye\'de 22 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa MSB: Kuzey Irak ve Suriye'de 22 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Mehmet Yılmaz:
    bu gün duyduğum en güzel haber ellerinize sağlık aslanlarım 17 0 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU:
    Allah yar ve yardımcınız olsun Mehmetciklerimiz ellerinize sağlık gurur ve onur kaynağımız TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ. 13 0 Yanıtla
  • Fatih Özer:
    Bizim suriyede 40 yıldır bitiremediğimiz PKK yı yakında İsrail bitirecek gibi bekleyip göreceğiz 3 6 Yanıtla
  • Emre Akcay:
    Pkk lılarda zerre kafa olsa israille savasır yakında heryeri alıcak israil suriye dahil 1 0 Yanıtla
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