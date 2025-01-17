TSK'dan Suriye'de PKK/YPG'ye Darbe - Son Dakika
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TSK'dan Suriye'de PKK/YPG'ye Darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 29 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

17.01.2025 12:04
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Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/ YPG'li teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 29 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa TSK'dan Suriye'de PKK/YPG'ye Darbe - Son Dakika

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