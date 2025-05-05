TSK PKK'ya ait mağarayı tespit etti

TSK, Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde PKK'nın kullandığı mağarayı tespit etti

ANKARA - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesi'nde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağarayı tespit etti.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda TSK'nın Pençe-Kilit Operasyonu alanında yürüttüğü arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'nın kullanmakta olduğu bir mağarayı tespit etti. MSB, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz. Daima milletinin emrinde ve görevinin başında olan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'nın kullandığı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi."