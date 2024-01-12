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TTK Gelik Müessesesinde meydana gelen iş kazasında bir maden işçisi yaralandı - Son Dakika
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TTK Gelik Müessesesinde meydana gelen iş kazasında bir maden işçisi yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesinde meydana gelen iş kazasında maden işçisi Zeki Demir, ayağına vagon çarpması sonucu yaralandı. İşçi, mesai arkadaşları tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Zeki Demir'in tedavisi devam ediyor.

TTK Gelik Müessesesinde meydana gelen iş kazasında bir maden işçisi yaralandı
12.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:02
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Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesinde meydana gelen iş kazasında bir maden işçisi yaralandı.

Olay, Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik Müessesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Zeki Demir isimli maden işçisi, ayağına vagon çarpması sonucu yaralandı. Mesai arkadaşları tarafından maden ocağından çıkarılan işçi için sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına aşınan Zeki Demir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zeki Demir, Gelik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

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