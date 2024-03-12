TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı

Isparta'da Vatandaş Telefon Dolandırıcılarına 260 Bin TL'lik Kurban Oldu

Isparta'da yaşayan H.T. isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının yönlendirmeleriyle 260 bin TL'sini başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve yapılan çalışmalar sonucunda 260 bin TL'lik tutar bloke edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.