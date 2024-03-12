TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında Veli S. isimli madenci yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre Veli S. isimli madenci ayağına direk düşmesi sonucunda yaralandı. Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Veli S. için sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. - ZONGULDAK
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Diyarbakır-Siverek kara yolu üzerinde otostop çeken bir genç, bindiği tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.
Rusya'ya düzenlenen İHA saldırılarında Ukrayna'ya ait 25 İHA etkisiz hale getirildi. Saldırılarda Belgorod ve Oryol bölgelerindeki enerji tesislerinde yangın çıktı.
Burdur'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Kazalar arasında kontrolsüz kavşak geçişleri ve sinyal ihlalleri yer alıyor.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Isparta'da yaşayan H.T. isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının yönlendirmeleriyle 260 bin TL'sini başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve yapılan çalışmalar sonucunda 260 bin TL'lik tutar bloke edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti ve cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve diğer çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Esenler'de bir şüpheli, arkadaşını arama bahanesiyle sokakta yürüyen bir kişiden cep telefonunu isteyerek çaldı. Cep telefonu çalınan şahsın, hırsızın peşine düşmesini sokaktaki bir diğer şüpheli bıçak çekerek engelledi. Yakalanan bir şüpheli tutuklandı.
Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçe Aktaş Kasabası'nda TCDD'ye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tel örgülerin çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları belirlendi ve 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hurdacı F.A hakkında da adli işlem başlatıldı.
Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirli tarihler arasında aranan şahıslarla ilgili çalışma yaparak toplamda 123 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 29'u 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, 11'i 5 ile 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranmaktaydı. Ayrıca 3 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranırken, 80 şahıs ise ifadeye yönelik aranmaktaydı.
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