TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında Veli S. isimli madenci ayağına direk düşmesi sonucunda yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veli S., Atatürk Devlet Hastanesine götürüldü.

12.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana gelen iş kazasında Veli S. isimli madenci yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu(TTK)Karadon Müessese Müdürlüğü'nde meydana geldi. İddiaya göre Veli S. isimli madenci ayağına direk düşmesi sonucunda yaralandı. Arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Veli S. için sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli S.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır-Siverek Yolunda Otostop Yapan Genç Hayatını Kaybetti
    12:33 Diyarbakır-Siverek Yolunda Otostop Yapan Genç Hayatını Kaybetti

    Diyarbakır-Siverek kara yolu üzerinde otostop çeken bir genç, bindiği tırın başka bir tıra arkadan çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada tır sürücüsü ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

  • Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 2 Enerji Tesisi Yanmaya Başladı
    12:30 Ukrayna'nın İHA Saldırılarında 2 Enerji Tesisi Yanmaya Başladı

    Rusya'ya düzenlenen İHA saldırılarında Ukrayna'ya ait 25 İHA etkisiz hale getirildi. Saldırılarda Belgorod ve Oryol bölgelerindeki enerji tesislerinde yangın çıktı.

  • Burdur'da KGYS Kameralarına Yansıyan 4 Trafik Kazası
    12:29 Burdur'da KGYS Kameralarına Yansıyan 4 Trafik Kazası

    Burdur'da geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen ve KGYS kameraları tarafından kaydedilen trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 'Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi' mesajıyla yayınlanan görüntülerde, 4 kazanın da sürücü dikkatsizliğinden kaynaklandığı görüldü. Kazalar arasında kontrolsüz kavşak geçişleri ve sinyal ihlalleri yer alıyor.

  • Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı
    12:22 Düzce'de Uyuşturucu Operasyonunda 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

    Düzce'nin Yığılca ilçesinde polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

  • Isparta'da Vatandaş Telefon Dolandırıcılarına 260 Bin TL'lik Kurban Oldu
    12:21 Isparta'da Vatandaş Telefon Dolandırıcılarına 260 Bin TL'lik Kurban Oldu

    Isparta'da yaşayan H.T. isimli vatandaş, kendisini banka görevlisi olarak tanıtan telefon dolandırıcılarının yönlendirmeleriyle 260 bin TL'sini başka banka hesaplarına transfer etti. Dolandırıldığını fark eden vatandaşın ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti ve yapılan çalışmalar sonucunda 260 bin TL'lik tutar bloke edildi. Şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

  • Şanlıurfa'da Park Halindeki Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
    12:21 Şanlıurfa'da Park Halindeki Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti

    Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti ve cenazesi Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
    12:20 Burdur'da Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

    Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, 35 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda metamfetamin, bonzai, ruhsatsız tabanca ve diğer çeşitli malzemeler ele geçirildi.

  • Esenler'de Şüpheli, Arkadaşını Arama Bahanesiyle Cep Telefonu Çaldı
    12:16 Esenler'de Şüpheli, Arkadaşını Arama Bahanesiyle Cep Telefonu Çaldı

    Esenler'de bir şüpheli, arkadaşını arama bahanesiyle sokakta yürüyen bir kişiden cep telefonunu isteyerek çaldı. Cep telefonu çalınan şahsın, hırsızın peşine düşmesini sokaktaki bir diğer şüpheli bıçak çekerek engelledi. Yakalanan bir şüpheli tutuklandı.

  • Niğde'de TCDD ve Karayolları'na ait tel örgüleri çalan şahıslardan 2'si yakalandı
    12:15 Niğde'de TCDD ve Karayolları'na ait tel örgüleri çalan şahıslardan 2'si yakalandı

    Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez ilçe Aktaş Kasabası'nda TCDD'ye ve Karayolları Genel Müdürlüğü'ne ait tel örgülerin çalındığını tespit etti. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, şüphelilerin çaldıkları kabloları hurdacıya sattıkları belirlendi ve 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Hurdacı F.A hakkında da adli işlem başlatıldı.

  • Eskişehir'de Aranan 123 Şahıs Yakalandı
    12:14 Eskişehir'de Aranan 123 Şahıs Yakalandı

    Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirli tarihler arasında aranan şahıslarla ilgili çalışma yaparak toplamda 123 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 29'u 5 yıla kadar hapis cezasıyla aranırken, 11'i 5 ile 10 yıla kadar hapis cezasıyla aranmaktaydı. Ayrıca 3 şahıs 10 yıl ve üzeri hapis cezasıyla aranırken, 80 şahıs ise ifadeye yönelik aranmaktaydı.


12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
10:37 İran destekli grup, İsrail’in en büyük havalimanını vurdu İran destekli grup, İsrail'in en büyük havalimanını vurdu
10:04 1000 polisle uyuşturucu operasyonu 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler 1000 polisle uyuşturucu operasyonu! 60 kişi gözaltına alındı, evlerden neler çıktı neler
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:43 Yapılan yorumları görmeniz lazım Messi hayranlarından fena linç yiyor Yapılan yorumları görmeniz lazım! Messi hayranlarından fena linç yiyor
11:38 Bakan Göktaş’tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu Bir anda salonu terk etti Bakan Göktaş'tan BM zirvesine damga vuran İsrail protestosu! Bir anda salonu terk etti
11:11 Trump, Hitler’i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı Trump, Hitler'i ve pek çok diktatörü övdü iddiası: Bir sürü harika şey yaptı
10:58 Antalya’da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu Antalya'da orman yangınını çıkaran şahıs, küle dönen alanın ortasında yerde yatarken bulundu
10:40 Zehra Güneş’in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor Zehra Güneş'in yeni imajını gören herkes aynı yorumu yapıyor
10:24 Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi Nakit avans taksit sayısı 3’e düşürüldü iddiası Kredi kartlarına yeni düzenlenme mi geldi? Nakit avans taksit sayısı 3'e düşürüldü iddiası
10:18 Müstehcen görüntü tuzağıyla 12 milyon dolandırdılar Müstehcen görüntü tuzağıyla 12 milyon dolandırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 12:40:42. #1.12#
SON DAKİKA: TTK Karadon Müessese Müdürlüğü'nde madenci yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement