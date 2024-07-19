TTK yöneticisi 6 sanığa beraat, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis - Son Dakika
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TTK yöneticisi 6 sanığa beraat, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

Zonguldak'ta 2013 yılında meydana gelen maden faciasında 8 işçinin ölümüne ilişkin davada, dönemin TTK yöneticisi 6 sanık beraat ederken, 3 sanık ise hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme kararı eleştiren işçi yakınları, cezasızlık kültürünün yerleştiği bir dava olduğunu belirtti.

19.07.2024 22:51
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8 işçinin öldüğü davada TTK yöneticisi 6 sanığa beraat, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde 2013 yılında meydana gelen maden faciasında 8 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin dosyaları birleştirilen dönemin TTK yöneticisi 6 sanık hakkında beraat kararı verildi. Biri dönemin TTK şube müdürü olmak üzere 3 sanık ise 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

7 Ocak 2013 günü kurumun Kozlu Müessesesinde yüklenici firma Star A.Ş.'nin galeri açma çalışmaları sırasında metan gazı püskürmesi sonucu 8 şirket çalışanı madenci hayatını kaybederken 8'i de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bu gün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan dönemin TTK Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A. ile diğer tutuksuz sanıkların avukatları, ölen işçilerin yakınları ve avukatları katıldı.

Olayın ardından yargılanan 3 sanık ile aralarında eski TTK yöneticilerinin de bulunduğu 6 sanığın dosyalarının birleştirildiği davada mahkeme heyeti kararını açıkladı. Duruşmada dönemin kurum yöneticisi Mehmet A., beraatini talep etti.

Sanık Şafak Sırrı D.'nin avukatı ise TTK yöneticilerinin kusursuz sayıldığını dolayısıyla müvekkiline de kusur aktarılamayacağını öne sürerek, "İş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu kaza meydana geldikten 7 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Raporu düzenleyen bilirkişiler bu düzenlemelere vakıf olmadan rapor düzenlemişlerdir" ifadelerini kullandı.

Ölen ve yaralanan işçilerin yakınları ise sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme ise tutuksuz sanıklardan proje sorumlusu Ersin K, dönemin yüklenici firması olan Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrı D. ve dönemin TTK Kozlu Şube Müdürü Ahmet A'ya "taksirle öldürme suçu"ndan 10'ar yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti; sanıklar hakkında "bilinçli taksir" hükümleri uygulayarak cezalarını 3 yıl 4'er ay daha arttırdı. Ancak takdiri indirim uygulayarak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi.

Mahkeme heyeti; eski TTK genel müdürü Rıfat D., olay tarihinde TTK Genel Müdürü olan Burhan İ. ile kurum yöneticileri Mustafa Ş., Mahmut Y., Mehmet A. ve Çetin O. hakkında herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi.

"11 yıl üzerine verilen kötü bir karar"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan ailelerin avukatı Murat Kemal Gündüz, duruşma sonrası 11 yılın üzerine verilen kararı eleştirdi. TTK yöneticisi 6 kişinin kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat ettiğinin altını çizen Gündüz, "Ne yazık ki mahkeme Star İnşaat yetkilisi iki sanık ile TTK yetkilisi sözleşmeli sahalar sorumlusu A.A'yı mahkum etti. Bilinçli taksir hükümlerini uyguladı ama diğer TTK yöneticisi 6 kişiyi herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. Bu dava tipik bir iş cinayetlerinde cezasızlık kültürünün yerleştiği bir dava oldu. 8 insanın öldüğü bu davada hiçbir sanık bugüne kadar bir gün dahi tutuklu kalmadı. 11 yıl geçti, 11 yıl üzerine verilen karar kötü bir karar. Kabul etmiyoruz. Elbette temyize götüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Zonguldak, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa TTK yöneticisi 6 sanığa beraat, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis - Son Dakika

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SON DAKİKA: TTK yöneticisi 6 sanığa beraat, 3 sanığa 11 yıl 1 ay 10 gün hapis - Son Dakika
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