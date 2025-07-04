Tunç Soyer ve Diğer İsimler Yolsuzluk Soruşturmasında Tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tutuklandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine yürütülen soruşturma kapsamında, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun dahil olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 1 Temmuz günü yapılan operasyonda, şüphelilerden 137'si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerden eski İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da dahil 119 kişi, Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Diğer 18 şüpheli ile ilgili işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Şenol Aslanoğlu, Heval Savaş Kaya ve Tunç Soyer tutuklandı

Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 şüpheli tutuklama talebiyle, 19 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi. Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 99 kişiden aralarında CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya ve İzmir Büyükşehir Belediyesi eski genel sekreteri Barış Karcı'nın da bulunduğu toplam 45 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasına önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı.

İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın ve Ertan Dikmen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR