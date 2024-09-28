Tunceli\'de canlı hayvan taşıma aracında yangın paniği

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Tunceli'de seyir halindeki canlı hayvan taşıma aracının lastik bölümünde çıkan yangını fark eden sürücü, dorseyi araçtan ayırarak aracın yanmasını önledi. Dorsedeki yangın, Pülümür Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken aracın dorse bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Olay, Tunceli'nin Pülümür ilçesi ile Erzincan sınırında yer alan Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 21 AFJ 547 plakalı canlı hayvan taşıma acının lastiklerinde başlayan yangını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek dorseyi gövdeden ayırdı. Durumun itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine Pülümür Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, dorseye sıçrayan yangını söndürürken aracın dorse bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Araçta canlı hayvan olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. - TUNCELİ