Tunceli\'de Ticaret İl Müdürlüğü fahiş fiyatla mücadeleye devam ediyor

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Tunceli'de, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri fahiş fiyatla mücadelesine devam ediyor.

Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan yerlerinden biri olan ve yaz sezonunda turistler tarafından fazlaca ilgi gören Ovacık ilçesinde turizm sezonu öncesinde Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal'ın da katılımıyla fahiş fiyat, menü fiyat listesi ve güncel tarife denetimi gerçekleştirildi. Denetim sırasında kurallara uyan işletme sahiplerine gerekli özeni gösterdikleri için teşekkür edilirken eksikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulunularak eksiklerin giderilmesi için belirli bir süre tanındı.

Daha öncesinde olduğu gibi turizm sezonunda da denetimlerin devam edeceğini ve fahiş fiyatla mücadelede ısrarcı olduklarını belirten Topal, Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince işletmelere gerekli uyarıların yapıldığını ve bundan sonraki süreçte kurallara uymayan işletmelere idari yaptırım uygulanacağını söyledi. - TUNCELİ