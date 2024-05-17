Tunceli\'de Işkın Toplarken Ata Düşen Kadın Helikopterle Hastaneye Kaldırıldı

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Tunceli'de dağda ışkın toplarken attan düşerek yaralanan kadın, helikopter ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yılanlı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ışkın toplamak için dağa çıkan G.B.K., attan düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve AFAD ekipler sevk edildi. Yaralı kadının alınması için İl Jandarma Komutanlığı'ndan destek istendi. Olay yerine ilk müdahalesi yapılan kadın, helikopter ile alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - TUNCELİ