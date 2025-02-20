Tunceli\'de Kar Yağışı Trafik Kazasına Neden Oldu

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Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Kaza, Tunceli-Ovacık karayolu Venk Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki bir otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, araçta sıkışan 3 kişinin kendi çabalarıyla araçtan çıktıklarını belirledi. Hafif yaralanan şahısların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TUNCELİ