Tunceli\'de Kaza: 3 Yaralı

Tunceli'de otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tunceli-Pülümür- Erzincan kara yolu Nazımiye yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 ABT 370 plakalı otomobil ile 23 ABU 577 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - TUNCELİ