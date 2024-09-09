Tunceli Şehitlerine Uğurlama Töreni - Son Dakika
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Tunceli Şehitlerine Uğurlama Töreni

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Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören yapıldı. Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş'in naaşları, il jandarma komutanlığında uğurlandı. Elazığ'a sevk edilen şehitler için saygı duruşu yapıldı, özgeçmişleri okundu ve dualar edildi. Törene vali, jandarma komutanı ve yerel yöneticiler katıldı.

09.09.2024 10:37
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Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan 4 askerden 3'ü için tören düzenlendi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat, Orhan Burak Büyükçaylı ve jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş için il jandarma komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Ağır yaralı olarak Elazığ'a kaldırılan ancak kurtarılamayarak şehit olan Uzman Çavuş Ömer Eroğlu için de burada tören düzenlendi.

Tunceli'deki uğurlama, şehit naaşlarının alana getirilmesiyle başladı. Şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından özgeçmişleri okundu. Helallik alınması ve dualar edilmesinin ardından şehitler, memleketlerine gönderilmek üzere karayolu ile Elazığ'a gönderildi.

Şehitler için düzenlenen uğurlama törenine Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu, kurum amirleri, askeri erkan, polis, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.

Tunceli Şehitlerine Uğurlama Töreni
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tunceli Şehitlerine Uğurlama Töreni - Son Dakika


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